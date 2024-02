Comunicado do Business Wire :Morgan Stanley

"Em um momento em que as startups enfrentam um ambiente de financiamento desafiador, é mais crítico do que nunca fornecer uma plataforma para que os fundadores atraiam investimentos e expansão de suas soluções inovadoras", declarou Selma Bueno, diretora global do Morgan Stanley Inclusive Ventures Group. "O Dia de Demonstração de hoje apresenta a maior e mais global coorte do Inclusive Ventures Lab até o momento, ressaltando nossa missão de promover um cenário de investimento mais equitativo em todo o mundo."

A Morgan Stanley (NYSE: MS) está realizando hoje o seu maior Dia de Demonstração global, com 23 empresas participantes da América do Norte e Europa, Oriente Médio e África (EMEA). As empresas da coorte apresentarão suas inovações a mais de 300 investidores, além de potenciais parceiros de negócios e clientes.

As empresas que se apresentam no Dia de Demonstração representam uma variedade de setores, incluindo saúde, atendimento ao cliente, cadeia de suprimentos, recrutamento e cibersegurança - com IA e soluções sustentáveis como temas transversais. Os membros da coorte incluem: Adauris (Canadá), Automated Architecture (Reino Unido), Bidrento (Estônia), ByFusion (EUA), Cult Mia (Reino Unido), DotLab (EUA), eBanqo (Nigéria), Encounter AI (EUA), FLUIX (EUA), GigBridge (Reino Unido), Health in Her HUE (EUA), Inicio AI (Reino Unido), MEDIjobs (EUA), Nopalera (EUA), OKO (Israel), Oppos (Canadá), Partsimony (EUA), Ridelink (Uganda), serviceMob (EUA), Stak Mobility (EUA), Tall Poppy (EUA), Twipes (EUA) e Unfabled (Reino Unido). Saiba mais sobre as empresas aqui.

Fundado em 2017, o Laboratório já sediou 92 empresas, com um valor combinado de US$ 923 milhões. As empresas levantaram US$ 217 milhões em financiamento após sua participação no Laboratório.

As inscrições para a próxima coorte do Laboratório estarão abertas de 7 de fevereiro a 15 de março de 2024. A décima coorte incluirá até 25 empresas, com foco em negócios liderados por fundadores negligenciados que fornecem produtos ou serviços com foco na sustentabilidade. A Morgan Stanley realizará competições de pitch em cidades selecionadas da América do Norte e EMEA a fim de identificar potenciais participantes do Laboratório nos próximos meses. O lançamento da próxima coorte do Laboratório está programado para setembro.

O Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) é um programa acelerador interno e intensivo de cinco meses, criado para ajudar a desenvolver e expandir startups ainda mais, culminando em uma apresentação e um Dia de Demonstração para a comunidade de investidores. A Morgan Stanley lançou o MSIVL, anteriormente denominado Laboratório de Inovação Multicultural, em 2017, a fim de abordar desigualdades no financiamento de fundadores de startups, que segundo nossa pesquisa equivalem a mais de quatro trilhões de dólares em retornos não realizados.

