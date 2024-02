Comunicado do Business Wire :LambdaTest

A LambdaTest, uma renomada plataforma de testes unificada baseada em nuvem, e a QualityKiosk Technologies, uma provedora de serviços de engenharia de qualidade reconhecida mundialmente, têm o orgulho de anunciar uma parceria estratégica. A parceria foi idealizada projetada para oferecer soluções personalizadas, permitindo que as empresas criem e implementem software de alta qualidade e livre de erros em grande escala. Essa colaboração aproveita a experiência da QualityKiosk em engenharia de desempenho e serviços de garantia de qualidade, complementada pela plataforma de testes baseada na nuvem com inteligência artificial da LambdaTest. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Amalesh Mishra, diretor de crescimento da QualityKiosk Technologies, enfatizou a importância da parceria, afirmando: "Nossas plataformas de QE de ponta a ponta e nosso conjunto de soluções de testes serão ainda mais impactantes. A parceria com a LambdaTest, aumenta significativamente nossa capacidade de ajudar os clientes a alcançar testes de qualidade contínuos em navegadores por meio da plataforma em nuvem da LambdaTest. Estamos entusiasmados em unir forças com a LambdaTest para desenvolver soluções de ponta para o crescente ecossistema digital, à medida que as empresas expandem e lançam códigos de qualidade com mais rapidez."

Essa parceria permite que a QualityKiosk aproveite a plataforma HyperExecute da LambdaTest, fornecendo orquestração de testes segura, escalável e perspicaz para clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de DevOps (CI/CD). Asad Khan, CEO e cofundador da LambdaTest, disse: "Temos o compromisso de oferecer às empresas uma plataforma de testes confiável, conforme demonstrado por nossa colaboração contínua com a QualityKiosk Technologies. Nosso objetivo conjunto é permitir que as empresas melhorem o calibre de seu software e a eficácia de seus testes. Esperamos usar nossa experiência combinada para fornecer soluções de valor para nossos clientes corporativos." Sobre a LambdaTest A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e onipresente que ajuda as empresas a reduzirem radicalmente o tempo de colocação no mercado usando o o Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e acelerando a transformação digital. Mais de 10.000 clientes corporativos e 2 milhões de usuários em mais de 130 países contam com a LambdaTest para suas necessidades de teste. -- O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e da web em mais de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional. -- O HyperExecute HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas a fim de reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software mais rapidamente.

Para obter mais informações, acesse https://lambdatest.com. Sobre a QualityKiosk A QualityKiosk Technologies é uma facilitadora de transformação digital e uma das maiores provedoras de soluções independentes de Engenharia de Qualidade (QE) do mundo, ajudando empresas a construir e gerenciar aplicativos digitais para desempenho e experiência do usuário ótimos. Fundada em 2000, a empresa é especializada em fornecer automação de QA, garantia de desempenho, automação de processos robóticos (RPA), gestão de experiência do cliente, engenharia de confiabilidade do site (SRE), governança e gestão em nuvem e soluções e serviços de análise de dados.

Com operações espalhadas por mais de 25 países e uma força de trabalho de mais de 4.000 funcionários, a organização está permitindo que algumas das principais marcas de BFSI, comércio eletrônico, automotivo, telecomunicações, OTT, entretenimento e farmacêutico atinjam suas metas de transformação de negócios. A QualityKiosk Technologies foi mencionada em relatórios de renomadas empresas de consultoria globais, incluindo Forrester, Gartner e The Everest Group, por suas soluções inovadoras de engenharia de qualidade baseadas em IP e pelo impacto positivo que criou para seus clientes. Para saber mais, acesse https://www.qualitykiosk.com.