Comunicado do Business Wire :Brightcove, Inc.

O trabalho da Brightcove com o SBT destaca a importância de ter um parceiro de tecnologia confiável no setor de mídia e streaming. A demanda do consumidor por transmissões de alta qualidade continua a aumentar, e as empresas de mídia estão reconhecendo cada vez mais a necessidade de se associar a líderes de tecnologia escaláveis e confiáveis, que possam oferecer soluções superiores e econômicas, adaptadas para expandir seus negócios de streaming, receitas e experiências de usuário final.

"O SBT é uma das organizações de mídia mais conhecidas do Brasil. O lançamento de seu novo serviço de streaming será um passo significativo para a empresa e seus telespectadores, e um ótimo exemplo de como entretenimento e conteúdo podem se unir à tecnologia para alcançar um público maior", disse Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. "Os consumidores de hoje exigem acesso instantâneo a notícias e conteúdo, tornando o streaming parte integrante da estratégia de qualquer organização de mídia. Ao se associar conosco, o SBT poderá fornecer uma experiência de streaming perfeita no aplicativo para expandir seu alcance com novos públicos, aumentar o envolvimento e monetizar ainda mais seu conteúdo."

A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), uma das redes de TV mais proeminentes do Brasil, escolheu a Brightcove como sua parceira oficial de tecnologia de streaming para impulsionar seu novo aplicativo AVOD, +SBT. O serviço está programado para ser lançado em abril. Selecionada por sua tecnologia vencedora do prêmio Emmy, a confiabilidade, escalabilidade e segurança da Brightcove ajudarão o SBT a transmitir conteúdo de suas mais de 100 estações de transmissão diretamente para o público em todo o Brasil.

"Como uma das redes de TV mais assistidas no Brasil, precisávamos encontrar uma maneira confiável de fornecer um extenso conjunto de conteúdo de vídeos para nossos telespectadores, incluindo programas de TV populares, programas de notícias e eventos", disse Roberto Grosman, diretor de transformação do SBT. "Encontramos um parceiro valioso na Brightcove. Com suas soluções robustas de streaming, podemos confiar que nosso público poderá consumir fluxos de vídeo seguros e de alta qualidade. Também poderemos ver a análise de dados primários para adaptar nosso conteúdo e estratégia de streaming de acordo."

O SBT se junta a uma lista de empresas de mídia que confiam na Brightcove para potencializar seus recursos de streaming, incluindo AMC Networks, BBC Studios, Forbes, In the Black Network, NHL, SKY Mexico, The Academy of Motion Pictures and Sciences, The National Academy of Television Arts & Sciences e Yahoo.

Para obter mais informações, acesse Brightcove.com.

Sobre o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)

Em 19 de agosto de 1981, foi inaugurado o Sistema Brasileiro de Televisão. Considerado o canal familiar brasileiro, o SBT alcança 200 milhões de telespectadores e 69 milhões de lares. Atualmente, possui 114 emissoras em todo o país, com 24 horas de programação diversificada, com uma participação de 9,4% na Grande São Paulo e 8,4% no Brasil. O complexo do SBT possui uma área total de 230.000m² com 74.000m² de área construída. Possui oito estúdios, totalizando uma área de mais de 4.400 m², e uma cidade cenográfica de 6.500 m². O SBT é um sucesso consolidado em programas de auditório, uma referência na produção de conteúdo para crianças e jovens. Possui jornalismo imparcial e credível, além de uma forte presença digital com conteúdo exclusivo.

Sobre a Brightcove, Inc.