Charles III segue seu tratamento e o príncipe William retoma suas obrigações

Kate, de 42 anos, foi hospitalizada no dia 16 de janeiro para se submeter a uma misteriosa cirurgia abdominal e, desde então, o príncipe de Gales desmarcou sua agenda para acompanhar a esposa.

William, de 41 anos, participará de uma cerimônia de posse no Castelo de Windsor e de um evento beneficente em Londres, em prol da London Air Ambulance, anunciou uma fonte oficial.

Seu pai, Charles III, passou por uma cirurgia para tratar um hipertrofia "benigna" de próstata em 26 de janeiro, e agora enfrenta um câncer sobre o qual não há detalhes conhecidos, descoberto durante sua internação.

William estará no centro das atenções enquanto seu pai e sua esposa estiverem convalescentes, o primeiro por tempo indeterminado enquanto estiver em tratamento contra o câncer, e a segunda pelo menos até 31 de março, segundo seus médicos.

Enquanto o príncipe herdeiro acompanhava a esposa, a rainha Camilla, de 76 anos, representava publicamente uma monarquia britânica que enfrenta problemas de saúde há vários dias.

O retorno de William às funções reais coincide com a chegada ao Reino Unido do seu irmão mais novo, o príncipe Harry, que viajou dos Estados Unidos, onde vive com a esposa Meghan Markle e os dois filhos, para visitar o pai.

Harry, de 39 anos, que mudou-se para a Califórnia com Meghan em 2020, denunciando, entre outras coisas, a pressão insuportável da imprensa sensacionalista britânica, desde então mantém relações tensas com o irmão e o pai.

Porém, assim que pousou em Londres procedente de Los Angeles na terça-feira foi visitar o rei.