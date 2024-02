Catar vence Irã e vai à final da Copa da Ásia

O Catar, país anfitrião e atual campeão, se classificou para a final da Copa da Ásia ao derrotar o Irã por 3 a 2 em um jogo eletrizante nesta quarta-feira (7), em Doha.

A seleção catari perdeu todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a pior campanha de uma equipe jogando em casa na história da competição. Mas tudo isso é agora uma lembrança distante, já que mais de 40 mil torcedores comemoraram a classificação no Estádio Al Thumama.

O jogo mal havia começado quando Sardour Azmoun abriu o placar para o Irã (4'), mas o Catar empatou 13 minutos depois com um chute desviado de Jassem Gaber Abdulsallam (17') e virou pouco antes do intervalo com Akram Afif (43'), que marcou seu quinto gol no torneio.