Bombeiros encontram três mortos em edifício que desabou na região de Barcelona

Os bombeiros encontraram três mortos sob os escombros de um edifício que desabou no nordeste da Espanha, perto de Barcelona, anunciaram as autoridades na manhã desta quarta-feira, depois de uma operação de busca durante toda a noite por três moradores desaparecidos.

"Localizamos três corpos sem vida no edifício que desabou em Badalona, que aguardam identificação", informou o serviço regional dos bombeiros na rede social X, quase 24 horas após o desabamento de um bloco residencial de cinco andares.

As causas do desabamento estão sendo investigadas. Imagens divulgadas na internet pelos bombeiros mostram um grande buraco que vai do topo ao térreo do edifício, cuja fachada, no entanto, ficou praticamente intacta.