Blinken espera obter acordo sobre reféns em Gaza mas alerta que ainda resta 'muito trabalho'

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira (7) que espera alcançar um acordo para que os reféns do Hamas em Gaza sejam liberados, mas advertiu que ainda resta "muito trabalho por fazer", depois de abordar uma proposta do Catar com autoridades israelenses.

"Há muito trabalho por fazer, mas estamos muito concentrados em fazer este trabalho e, esperamos, poder retomar a libertação de reféns que foi interrompida", disse, em referência aos mais de 100 sequestrados que foram liberados durante uma trégua de uma semana no fim de novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

sct-dla/emd/vl/es/jvb/fp/aa