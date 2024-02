Athletic Bilbao vence Atlético (1-0) em Madri na ida das semis da Copa do Rei

O Athletic Bilbao deu nesta quarta-feira (7) um passo importante rumo à final da Copa do Rei, ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais do torneio, no estádio Metropolitano de Madri.

Um gol de pênalti de Álex Berenguer aos 25 minutos de jogo deu aos 'Leones' uma vantagem antes da partida de volta, que será disputada no estádio San Mamés, em Bilbao, no dia 29 de fevereiro, onde poderão contar com o apoio de seus torcedores.

O time de Bilbao, que surpreendeu ao eliminar o Barcelona na prorrogação (4-2) na fase anterior, segue firme na luta para conquistar sua 24ª Copa do Rei, a primeira desde o distante ano de 1984.