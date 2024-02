Argentina: Congresso rejeita pontos da 'lei omnibus' e projeto volta para discussão em comissão

O Congresso da Argentina rejeitou pontos importantes da "Lei Omnibus" que estava em tramitação nesta terça-feira, 6, recusando propostas de reformas do governo dentre outros pontos centrais do projeto do presidente Javier Milei. Após as derrotas nas votações individuais dos artigos, a Câmara decidiu retornar o texto para o estágio de discussão em comissão. A rejeição anulou o progresso tido pelo projeto na sexta-feira, 2, que foi aprovado em termos gerais no Congresso.

O presidente Javier Milei se pronunciou em sua conta no X, antigo Twitter, sobre a derrota sofrida pelo governo na Câmara, que recusou artigos centrais da lei. Milei disse que "não será fácil" mudar o sistema político argentino, em que "políticos enriquecem às custas dos trabalhadores". Segundo ele, o programa de reformas vai continuar "com ou sem o apoio" das lideranças políticas oposicionistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo também publicou uma nota oficial na qual critica a oposição e reforça que as propostas de lei vão continuar sendo debatidas.