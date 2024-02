Voluntários lutam contra as chamas no Chile

Em uma organização de estilo militar, que possui uma academia de formação própria, nenhum dos membros - muitos deles profissionais de outros setores - recebe remuneração.

Os bombeiros do Chile são uma espécie de ONG, a mais conceituada do país com quase 100% de aprovação, ainda mais popular do que qualquer instituição pública, segundo pesquisas.

A crise dos incêndios - que deixa 123 mortos, mais de 100 desaparecidos e um enorme rastro de destruição - põe à prova a vocação dos voluntários para o serviço.

Jorge Peña é arquiteto. Ele tem 33 anos e um filho de um ano. Na sexta-feira, viajou 12 horas desde o sul do Chile para combater o incêndio em Valparaíso.

Desde 2013 é bombeiro voluntário especialista em incêndios florestais e domésticos. Desta vez, ele não conseguiu salvar as florestas e nem mesmo uma única casa.