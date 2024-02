UE reforça combate à violência contra as mulheres

O Parlamento Europeu e os países da União Europeia (UE) chegaram a um acordo nesta terça-feira (6) sobre uma diretiva para combater a violência contra as mulheres, com foco na mutilação genital feminina, no casamento forçado e na divulgação de imagens íntimas.

Os eurodeputados lamentaram, no entanto, que a questão do estupro não tenha sido incluída na legislação, devido à oposição de alguns Estados-membros por razões legais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o acordo sobre o texto, que permite "garantir a mesma proteção a todas as mulheres, em todos os países da UE e no ciberespaço". "Já é hora de as mulheres desfrutarem desse direito fundamental, que é o direito de estarem livres de violência", publicou na rede social X.