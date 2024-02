Ucrânia afirma ter desmantelado uma rede de agentes que espionavam para a Rússia

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) alegaram ter "neutralizado uma poderosa rede de agentes do FSB" que operava na Ucrânia.

As autoridades ucranianas anunciaram, nesta terça-feira (6), que prenderam cinco antigos e atuais agentes dos seus serviços de Inteligência, suspeitos de terem fornecido informações aos serviços de segurança russos (FSB).

Um deles trabalhava para uma filial regional da SBU e os outros quatro eram funcionários do serviço de inteligência militar do Ministério da Defesa (GUR) e do serviço de inteligência externa.

Os agentes são suspeitos de "alta traição" por terem comunicado essas informações em troca de remuneração financeira, informou o Ministério Público.

Segundo a SBU, sua tarefa era transmitir informações à Rússia sobre o Exército ucraniano e a "infraestrutura energética essencial" do país.

Especificamente, teriam informado Moscou sobre o tipo de veículos utilizados pelos serviços de inteligência militar, a localização dos soldados ucranianos, os sistemas de segurança de duas centrais nucleares ucranianas e as rotas de transporte de armas estrangeiras no país, segundo o MP.

Eles também teriam fornecido informações sobre os sistemas de defesa instalados perto de Odessa, cidade portuária no Mar Negro, e os múltiplos sistemas de lançamento de foguetes em Kharkiv, no nordeste, dois dos alvos habituais dos ataques russos.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia anunciou que desmascarou um grande número de agentes de Moscou infiltrados nas suas estruturas estatais e especialmente nos seus serviços secretos.