Tremor de magnitude 5,7 causa alarme em El Salvador

Um terremoto de magnitude 5,7 com epicentro no oceano Pacífico sacudiu, nesta terça-feira (6), El Salvador e Guatemala, causando alarme, mas sem vítimas ou danos, informou o Ministério do Meio Ambiente.

O tremor foi registrado às 07h53 locais (10h53 no horário de Brasília) e seu epicentro foi localizado ao sul da praia de Los Cóbanos, departamento de Sonsonate, 114 quilômetros a sudoeste de San Salvador, afirma o relatório do Observatório de Sismologia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com profundidade focal de 50 km, o movimento telúrico deveu-se à colisão das placas Cocos e Caribe na zona de subducção do oceano Pacífico.