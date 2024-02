Tailândia anuncia que proibirá uso recreativo da maconha

O governo da Tailândia pretende aprovar com caráter de urgência uma lei para proibir o uso recreativo da maconha, quase dois anos depois de descriminalizar o uso da substância, informou o ministro da Saúde.

O governo anterior, que contava em sua coligação com um partido pró-legalização, retirou em junho de 2022 a maconha da lista de narcóticos proibidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, centenas de negócios de venda de cannabis proliferaram de forma descontrolada no país, em particular em Bangcoc, onde é possível comprar maconha com vendedores ambulantes.