Simone Inzaghi é suspenso e não ficará no banco da Inter contra a Roma

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, está suspenso para o jogo contra a Roma no próximo sábado, anunciou a Serie A italiana em um comunicado nesta terça-feira (6).

Inzaghi recebeu seu quinto cartão amarelo na temporada durante a vitória da Inter sobre a Juventus por 1 a 0 em San Siro, no último domingo, em confronto direto pela liderança do Campeonato Italiano.

Assim, ele terá que cumprir suspensão e não poderá comandar os 'nerazzurri' no duelo com a Roma no estádio Olímpico, o principal da 24ª rodada.