Simona Halep recorre no TAS contra suspensão por doping

A tenista romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo e vencedora de dois Grand Slams, vai apresentar em uma audiência a portas fechadas um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra sua suspensão de quatro anos por doping.

A jogadora de 32 anos, punida no ano passado pela Agência Internacional pela Integridade do Tênis (ITIA) devido a duas infrações do regulamento antidoping, anunciou a intenção de "limpar seu nome" para retornar às quadras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campeã de Roland Garros em 2018 e de Wimbledon em 2019, Halep estará presente na audiência em Lausana, "onde as partes, testemunhas e peritos comparecerão pessoalmente ou por videoconferência", anunciou o TAS em um comunicado nesta terça-feira (6).