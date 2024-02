Sebastián Piñera: saiba quem foi ex-presidente chileno e polêmicas

Conheça a trajetória do ex-presidente Sebastián Piñera Crédito: Martin BERNETTI / AFP

A morte do ex-presidente Sebastián Piñera, 74, foi confirmada por autoridades do governo chileno nesta terça-feira, 6, após um acidente de helicóptero no Lago Ranco, região centro-sul do Chile, que deixou três sobreviventes. O País decretou luto oficial de três dias por Piñera, figura conhecida na direita por seus dois mandatos não-consecutivos na presidência: entre 2010 e 2014 e depois entre 2018 e 2022. O corpo do antigo chefe de Estado foi encontrado pela Marinha do Chile. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quatro pessoas viajavam de volta na aeronave, incluindo o ex-presidente, depois de visita ao empresário José Cox.

Em entrevista coletiva, a ministra do Interior e Segurança Pública do Chile, Carolina Tohá, lamentou a perda e afirmou que “ele terá todas as honras e reconhecimentos republicanos que merece”. Incêndios florestais sem trégua deixam 122 mortos no Chile; buscas por vítimas continuam; ENTENDA Sebastián Piñera: quem era o ex-presidente Nascido na capital Santiago, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique ficou conhecido por sua atuação como empresário e presidente do Chile, além de ser considerado um dos homens mais ricos de seu país. De acordo com a Forbes, a fortuna de Piñera e família equivaleria a US$ 2,7 bilhões (mais de R$ 13 bilhões). Em 2005, Sebastián se candidatou à presidência, mas perdeu para Michelle Bachelet no segundo turno, a primeira mulher a alcançar o cargo no Chile e a sétima na América Latina. Cinco anos depois, em 2010, o empresário retornou ao cenário presidencial e conseguiu derrotar o então presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Play

Em 2017, voltou ao cargo de presidente mais uma vez ao vencer o candidato do partido A Força da Maioria, Alejandro Guillier Álvarez. Após visita de Jair Bolsonaro (PL) ao Chile durante a sua presidência, as falas do então representante do Brasil sobre a ditadura militar chegaram a ser criticadas por Piñera. “São tremendamente infelizes. Não compartilho muito do que Bolsonaro diz sobre o tema”, afirmou.

Sebastián Piñera: polêmicas Confira as principais polêmicas de Sebastián Piñera no cenário presidencial chileno em seu segundo mandato. Fala sexista Ao ampliar a lei de feminicídio em seu país, Sebastián Piñera apresentou uma fala que causou desconforto nos presentes. “Às vezes não é apenas a vontade dos homens de abusar, mas também a posição das mulheres a serem abusadas”, declarou, ao lado de sua esposa, Cecilia Morel, e a Ministra das Mulheres, Isabel Plá. Seguindo as repercussões negativas, Piñera reafirmou o compromisso de seu governo de tolerância zero à violência contra mulheres.