Rússia proíbe importação de bananas do Equador

Washington explicou que as armas trocadas com o Equador seriam enviadas à Ucrânia para apoiar as tropas do país no conflito contra a Rússia.

O presidente equatoriano conversou em dezembro com o homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, durante a cerimônia de posse do presidente argentino Javier Milei em Buenos Aires.

Noboa, nascido nos Estados Unidos, defendeu há alguns dias o direito do Equador de transferir as armas que, segundo ele, não passam de "sucata". Ele garantiu que Quito "manterá o acordo em todos os casos".

Desde o início da sua operação na Ucrânia, há quase dois anos, Moscou tenta reforçar os laços econômicos e diplomáticos com os países do hemisfério sul, em particular com as nações latino-americanas e africanas, para tentar evitar as sanções ocidentais.