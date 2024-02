Republicanos votam impeachment de Secretário de Segurança Interna por crise migratória nos EUA

"Ele é o principal artífice da catástrofe", afirmou Mike Johnson, líder republicano da Câmara e aliado do ex-presidente Donald Trump, atualmente o grande favorito do partido para as eleições de novembro.

Os congressistas republicanos votam nesta terça-feira (6) se vão submeter o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, a um processo de impeachment devido à crise migratória na fronteira com o México, um tema-chave na campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Se os congressistas votarem a favor da acusação, seria a primeira vez em 150 anos que um alto funcionário do gabinete é submetido a um julgamento político. Isso só aconteceu em 1876 com o secretário de Guerra William Belknap.

No domingo, foi divulgado um pacote legislativo negociado por senadores republicanos e democratas com o governo de Biden que permite restringir o fluxo de migrantes na fronteira.

A ala linha-dura dos republicanos, a começar por Trump e Johnson, é categoricamente contra este texto, que endurece o padrão das avaliações para concessão de asilo, mas também propõe agilizar o processo de solicitação.

Em um discurso na Casa Branca, Biden acusou nesta terça-feira Trump de utilizar o tema da migração "como uma arma em vez de resolvê-lo".

Segundo as pesquisas, o eleitor republicano está mais preocupado com a migração do que com qualquer outro assunto, o que explica por que se tornou uma lança eleitoral entre os dois partidos para as presidenciais, nas quais provavelmente se repetirá o duelo entre Trump e Biden.

