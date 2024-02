Rei Charles aparece em público pela 1ª vez desde anúncio de seu câncer

Sorridentes, o monarca, de 75 anos, e sua esposa, de 76, cumprimentaram a multidão, do banco de trás do carro.

O rei Charles III deixou sua residência londrina de Clarence House com a rainha Camilla de carro, nesta terça-feira (6), em sua primeira aparição pública desde que anunciou, no dia anterior, que sofre de câncer.

Seu filho Harry, que durante anos teve relações difíceis com a família real, desembarcou algumas horas antes no aeroporto de Heathrow, segundo a imprensa britânica, para visitar o pai.

Após 17 meses no trono, Charles III, que iniciou seu tratamento na segunda-feira, ficará ausente da vida pública por tempo indeterminado.

Os votos de boa recuperação chegaram de todo o mundo após o anúncio, que causou comoção no Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, quis transmitir uma mensagem de calma sobre a saúde do rei e garantiu à BBC que o câncer do monarca foi "detectado cedo".

"É claro que estou em contato regular [com o rei] e continuarei me comunicando com ele como de costume", acrescentou o líder conservador, que mantém conversas semanais com Charles III.

Embora não tenha sido especificada o "tipo de câncer" que afeta o rei, sabe-se que a doença foi detectada durante uma cirurgia de uma "hipertrofia benigna" da próstata, no final de janeiro, mas que não se trata de câncer de próstata.