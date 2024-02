Reformas de Milei sofrem revés na Câmara e voltarão a ser discutidas em comissão

As reformas do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreram um revés nesta terça-feira (6) devido à falta de apoio na Câmara dos Deputados, e voltarão a ser debatidas do zero em uma comissão, informaram os legisladores.

Oscar Zago, líder da bancada governista, pediu uma moção "para que o assunto volte à comissão", o que foi aceito pelos legisladores que, assim, deixaram sem efeito a aprovação geral prévia do pacote de medidas, bem como os poucos artigos votados em particular até então.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

edm-lm/atm/rpr/ic