Rebeldes huthis no Iêmen reivindicam ataques no Mar Vernelho

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram nesta terça-feira (6) dois ataques no Mar Vermelho contra navios dos Estados Unidos e do Reino Unido - o segundo foi confirmado por uma empresa de segurança.

O porta-voz do grupo apoiado pelo Irã, Yahya Saree, afirmou que "o primeiro ataque foi direcionado contra o navio americano 'Star Nasia' e o segundo contra o navio britânico 'Morning Tide'".

A empresa de segurança Ambrey anunciou que um ataque com drone provocou "danos menores" em um navio de propriedade britânica na costa do Iêmen controlada pelos huthis.