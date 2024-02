Quênia anuncia detenção de suspeito por incêndio fatal

A polícia do Quênia anunciou a detenção do "principal suspeito" do incêndio que deixou seis mortos e 280 feridos na semana passada na capital Nairóbi.

A tragédia aconteceu na madrugada de sexta-feira, depois da explosão de um caminhão com cilindros de gás em Embakasi, no sudeste da capital de Quênia.

A Direção de Investigações Criminais (DIC) informou em um comunicado que os seus agentes prenderam o "principal suspeito", que havia alugado o depósito em que aconteceu a explosão.