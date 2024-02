Português do Betis William Carvalho é investigado por agressão sexual

Carvalho "prestou depoimento e não foi adotada nenhuma medida cautelar contra ele", afirmou o TSJA em um comunicado, no qual ressalta que "o julgamento mantém abertas as diligências prévias".

Segundo a imprensa local, que cita fontes próximas ao caso, Carvalho negou qualquer agressão sexual e afirmou que os dois contatos que teve com a denunciante foram consentidos.

De acordo com os jornais espanhóis, os fatos teriam ocorrido em agosto do ano passado, quando o jogador teria convidado a denunciante a viajar a Sevilha.

De acordo com o jornal Marca, que cita como fonte a denúncia da vítima à política, ela se encontrou com William, os dois saíram para comer, foram a uma boate e na manhã seguinte ela acordou "com claros sinais de violência em seu corpo e sem se lembrar com exatidão o que tinha acontecido".

