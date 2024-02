Polícia turca mata duas pessoas armadas diante de tribunal de Istambul

A polícia turca matou nesta terça-feira (6) duas pessoas armadas que atacaram os guardas que trabalhavam na segurança do principal tribunal de Istambul, anunciou o Ministério do Interior.

O ministro Ali Yerlikaya atribuiu o ataque ao Partido da Frente Libertação Popular Revolucionária (DHKP-C), um grupo marxista-leninista considerado "terrorista" por Ancara e seus aliados ocidentais, que comete atentados na Turquia desde a década de 1980.

"Um ataque terrorista aconteceu hoje contra o ponto de controle da entrada C do Palácio de Justiça de Caglayan", anunciou o ministro do Interior na rede social X.