Polícia turca mata dois homens armados diante de tribunal de Istambul

A polícia turca matou nesta terça-feira dois homens armados que atacaram os guardas que trabalhavam na segurança do principal tribunal de Istambul, anunciou o Ministério do Interior, que informou um balanço de seis feridos.

"Um ataque terrorista aconteceu hoje contra o ponto de controle da entrada C do Palácio de Justiça de Caglayan", anunciou o ministro do Interior na rede social X.

Yerkikaya disse que os autores eram um homem e uma mulher, "identificados como membros do grupo terrorista DHKP-C".

"Enquanto os terroristas que tentaram executar o ataque foram neutralizados, seis pessoas, três policiais e três civis, foram feridos", acrescentou Yerlikaya.

O DHKP-C cometeu em 2015 um atentado contra o Palácio de Justiça de Istambul que matou o procurador Mehmed Selim Kiraz.

