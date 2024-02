Petróleo marca leve alta após dia misto

Os preços do petróleo fecharam nesta terça-feira (6) em leve alta, depois de um dia misto que esteve marcado pela evolução geopolítica no Oriente Médio.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, subiu 0,76%, para 78,59 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega em março, avançou 0,72%, para 73,31 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Catar, um dos principais negociadores entre Israel e Hamas, anunciou nesta terça-feira que tinha recebido uma "resposta" positiva do movimento palestino para uma proposta de trégua que inclui a libertação dos reféns em Gaza.