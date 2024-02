GB MONARQUIA SAÚDE: Câncer do rei Charles III foi "detectado cedo"

A região de Valparaíso contabiliza 123 mortes até o momento, mas as autoridades sabem que o número é maior. O caos provocado pelos incêndios florestais mais violentos registrados pelo Chile neste século provoca atrasaos na contagem de vítimas e também o envio de ajuda às pessoas que perderam suas casas.

Valparaíso conta as vítimas após incêndios florestais

(Chile incêndios meteorologia)

FOTOS, VIDEO

VIÑA DEL MAR:

Voluntários lutam contra as chamas no Chile

Terremotos, tsunamis, megaincêndios: o Chile é propenso a desastres naturais, mas paradoxalmente não possui um Corpo de Bombeiros oficial e conta apenas com voluntários, como o arquiteto Jorge Peña e o vendedor de seguros Cristian Lobos, para enfrentar o incêndio mais mortal de sua história recente.

(Chile incêndios meteorologia, 480 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Blinken chega ao Egito para buscar 'final duradouro' da guerra em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou nesta terça-feira (6) no Egito para mais uma escala de sua viagem pelo Oriente Médio, na qual busca uma nova trégua e um "final duradouro" para a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

(Israel Palestinos EUA conflito diplomacia refugiados política saúde, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

RAFAH:

Menina de 6 anos desaparece em Gaza após bombardeio israelense

Hind Rajab, de 6 anos, estava em um carro com a família quando foram atingidos por disparos de tanque em Gaza. A menina sobreviveu e desapareceu. Assim como os socorristas que partiram em sua procura e de quem ninguém mais teve notícias.

(Israel Gaza palestinos conflito infância, 600 palavras, já transmitida)

=== GB MONARQUIA SAÚDE ===

LONDRES:

Câncer do rei Charles foi 'detectado cedo', afirma premiê britânico

O câncer do rei Charles III foi "detectado cedo", disse nesta terça-feira (6) o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em uma mensagem tranquilizadora, após a preocupação gerada pelo anúncio da doença do monarca no dia anterior.

(GB realeza saúde gente, 600 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Congresso argentino retoma debate sobre reformas de Milei

A Câmara Baixa do Congresso argentino retoma, nesta terça-feira (6), o debate detalhado de um pacote de reformas do presidente libertário Javier Milei, cuja primeira leitura, "em geral", pelos deputados na semana passada cortou quase pela metade os 664 artigos do texto original.

(Argentina cultura política economia)

HAVANA:

Colômbia e ELN ampliam cessar-fogo por seis meses

O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciaram nesta terça-feira (6) em Havana um acordo para prorrogar por seis meses o cessar-fogo bilateral, que está em vigor desde 4 de agosto.

(Cuba Colômbia governo trégua guerrilha diplomacia política paz, 420 palavras, já transmitida)

LAS VEGAS:

Trump canta vitória em Nevada, mesmo oficialmente fora das primárias

O rosto do ex-presidente Donald Trump não estará nas cédulas das primárias republicanas que acontecem nesta terça-feira (6) no estado de Nevada. Ainda assim, já dá como certa a indicação nesse território para a eleição presidencial americana em novembro.

(EUA eleições primarias democratas republicanos Nevada, 650 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Comissão Europeia vai propor retirada de projeto sobre redução do uso de pesticidas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira (6) que vai propor a retirada de um projeto de redução do uso de pesticidas, uma concessão aos agricultores do bloco após os protestos das últimas semanas.

(UE pesticidas Parlamento manifestação agricultura, 510 palavras, já transmitida)

PARIS:

Justiça investiga remuneração do presidente do comitê organizador de Paris-2024

O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (Cojop) de Paris-2024, Tony Estanguet, esperava realizar um evento "exemplar", mas a menos de seis meses de seu início, a Justiça francesa investiga sua remuneração.

(JO 2024 Oly, 500 palavras, já transmitida)

TIRANA:

Abortos seletivos alimentam disparidade de gênero na Albânia

Quando descobriu que estava grávida de outra menina, Lina, uma albanesa de 40 anos, decidiu interromper a gravidez ao ver seu marido cada vez mais violento diante da perspectiva de ter uma quarta filha em vez de um menino.

(Albânia aborto pobreza mulheres, 610 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

DAMASCO:

A difícil vida dos órfãos na Síria um ano após o terremoto

Encontrada sob os escombros de um edifício arrasado pelo terremoto mortal de 6 de fevereiro de 2023 no nordeste da Síria, a pequena Afraa fez seu primeiro aniversário.

(Síria terremoto, 450 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Sombra de Imran Khan domina as eleições no Paquistão

O Paquistão, uma república islâmica de 240 milhões de habitantes que possui armamento nuclear, celebra eleições legislativas na quinta-feira (8), um pleito que tem a credibilidade questionada por algumas pessoas após a detenção do popular ex-primeiro-ministro Imran Khan.

(Paquistão eleições política, 690 palavras, já transmitida)

ASHKHABAD:

A vida sem redes sociais no Turcomenistão

"Sabemos que o Facebook, Instagram e YouTube existem, mas não temos acesso. Aqui, todos são bloqueados", conta Byashim Ishanguliyev, um vendedor de frutas no Turcomenistão, um dos países mais fechados do mundo, onde o Estado domina a internet quase completamente.

(Turcomenistão internet, 650 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Meta identificará imagens geradas por IA em suas redes sociais

A gigante americana Meta anunciou, nesta terça-feira (6), que identificará "nos próximos meses" qualquer imagem gerada por inteligência artificial (IA) que apareça em suas redes sociais Facebook, Instagram e Threads.

(Internet mídia eleições desinformação gente)

PARIS:

Países europeus revelam planos para construir enorme acelerador de partículas

A Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN, na sigla em inglês) avança em seus planos de construir um enorme acelerador de partículas três vezes maior que o atual Grande Colisor de Hádrons (LHC), localizado abaixo da terra entre a França e a Suíça.

(França Física ciência Suíça, 600 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

PARIS:

Justiça investiga remuneração do presidente do comitê organizador de Paris-2024

O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (Cojop) de Paris-2024, Tony Estanguet, esperava realizar um evento "exemplar", mas a menos de seis meses de seu início, a Justiça francesa investiga sua remuneração.

(JO 2024 Oly, 500 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Europa

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com