O que se sabe sobre o câncer do rei Charles III?

Entre os novos casos de câncer diagnosticados a cada ano, 36% das pessoas estão com mais de 75 anos.

- Entre cerca de 1.000 novos casos detectados diariamente no Reino Unido, 53% são câncer de mama, pulmão, próstata e cólon, de acordo com a organização de pesquisa sobre o câncer Cancer Research UK.

- Embora o Palácio de Buckingham não tenha especificado o tipo de câncer que o rei de 75 anos enfrenta, indicou não se tratar do câncer de próstata.

- O câncer foi detectado "cedo", de acordo com o primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak. Teoricamente, isso melhora as chances de recuperação.

- O monarca, que retornou na segunda-feira de Sandringham, no centro-leste da Inglaterra, para Londres, onde recebeu tratamento inicial, descobriu que estava com câncer após uma operação de próstata realizada em 26 de janeiro.

Ele ficou hospitalizado por três dias na London Clinic, onde o tumor foi detectado.

O diagnóstico foi informado no início da semana passada, segundo o Daily Mail. Isso não o impediu de ser visto em público no domingo, em Sandringham, com sua esposa Camila.

Naquele dia, ele foi a uma igreja e cumprimentou uma multidão no caminho.