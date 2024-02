Nigéria e Costa do Marfim são favoritas nas semis da CAN contra África do Sul e RD Congo

A Nigéria, de Victor Osimhen, e a Costa do Marfim são apontadas como favoritas contra África do Sul e República Democrática do Congo, respectivamente, nas semifinais da Copa Africana de Nações (CAN), torneio que se mantém fiel à sua tradição e que apresentou muitas surpresas. Nenhuma das seleções que chegaram às quartas de final da edição de 2022 se classificou para esta fase dois anos depois, incluindo o campeão Senegal e o outro grande favorito ao título, o Egito de Mohamed Salah. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, nenhum dos cinco representantes africanos na última Copa do Mundo, no Catar, chegou às semifinais que serão disputadas nesta quarta-feira (7).

Mas não se pode afirmar que os quatro semifinalistas sejam novatos em termos de títulos, já que os quatro foram campeões continentais: a Nigéria possui três taças (1980, 1994 e 2013), a Costa do Marfim duas (1992 e 2015), assim como a RD Congo (1968 e 1974), enquanto a África do Sul venceu em 1996. Embora a CAN seja um torneio sempre imprevisível, a Nigéria é a grande favorita ao título, principalmente por ter uma das maiores estrelas do continente, o atacante do Napoli Victor Oshimen. Embora tenha marcado apenas um gol até o momento, na primeira partida contra a Guiné Equatorial (1-1), Oshimen é o homem versátil de sua seleção: auxilia os companheiros, é o primeiro a direcionar a pressão sobre o adversário e organiza a ofensiva das 'Super Águias'. "Ganhei com o Napoli e fiz história, mas pouco importa o que consegui, se vencer esta CAN terei conseguido tudo", disse ele à AFP no início do torneio.

Oshimen, com um desconforto abdominal que deixa no ar sua presença na partida, parece estar recuperado e em tese estará em campo nesta quarta-feira. Além de Oshimen, os nigerianos, que chegaram às semifinais em 16 das 20 participações na CAN, têm uma defesa forte, que sofreu apenas um gol, na estreia contra a Guiné Equatorial. Do outro lado estará a África do Sul, seleção que parece um clube, com oito titulares jogando pelo Mamelodi Sundowns, um dos melhores times do continente.

Por isso, os 'Bafana-Bafana' se destacam pelo jogo coletivo, mais do que pela individualidade, mas a falta de mudanças pode acabar afetando o desgastado time titular, que acumula muitos minutos.