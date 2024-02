Multidão mostra amor e compaixão pelo rei Charles III

Entre as centenas de turistas que passeiam ao redor do complexo, posando sorridentes diante das cercas, poucos são os que ainda não souberam da notícia.

A presença incomum da imprensa internacional diante das portas do palácio evidencia a importância da informação publicada na segunda-feira pela família real.

Turistas e britânicos, que ainda estão digerindo a notícia sobre o diagnóstico de câncer do rei Charles III, manifestaram sua compaixão e desejos de pronta recuperação para o soberano em frente ao Palácio de Buckingham de Londres.

"Um diagnóstico de câncer não é bom para ninguém, inclusive para os reis e rainhas, me sinto triste por ele e desejo que se recupere", disse à AFP Giacomo Lanza, um estudante de 22 anos originário da cidade italiana de Veneza.

Na tarde de segunda-feira, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei, de 75 anos, foi diagnosticado com câncer. A doença foi descoberta durante sua hospitalização em virtude de uma operação de hipertrofia "benigna" da próstata.

O brasileiro José Mauro Sontag, um aposentado de São Paulo de 68 anos, soube da notícia lendo a imprensa na manhã desta terça-feira.

"Gosto muito do rei. Estou muito, muito triste", comentou.

"Nos sentimos muito mal, porque o rei realmente tomou o lugar" da rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022, disse, por sua vez, Sue Hazell, uma aposentada de Doncaster, no norte da Inglaterra.

No entanto, o fato de a doença ter sido "descoberta cedo", segundo as palavras do primeiro-ministro Rishi Sunak, lhe dá esperança.