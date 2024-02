Menina de 6 anos desaparece em Gaza após bombardeio israelense

"Queremos saber o que aconteceu com ela, seja lá o que for. Não consigo imaginá-la entre os cadáveres, sem comida nem água e no frio extremo. Os cães e gatos comem os cadáveres", diz este homem de 58 anos, agora deslocado para Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza.

Os combates agora se intensificam no sul. Na Cidade de Gaza, no norte da Faixa, corpos foram deixados abandonados nas ruas e outros permaneceram presos sob os escombros dos prédios desabados.

As Nações Unidas denunciaram a impossibilidade de entregar ajuda humanitária às centenas de milhares de pessoas que permanecem no norte da Faixa, gravemente danificada desde o início da guerra, em outubro.

A Cidade de Gaza está praticamente isolada do resto do território palestino há semanas.

"Liguei para meu irmão e sua filha Layan atendeu. Ela me disse que seus pais e três irmãos morreram e que ela estava viva com Hind. Tentamos acalmá-la dizendo que chamaríamos uma ambulância", disse o avô à AFP.

O Crescente Vermelho palestino confirmou que uma telefonista estava com Layan na linha e ouviu o som de tiros.

Ninguém viu os dois socorristas que foram procurar a menina, Yusef Zeino e Ahmed al Madhon, enviados ao local em uma ambulância.

"Apelamos à comunidade internacional para que intervenha imediatamente para pressionar as autoridades ocupantes (Israel, ndr) para que expliquem o que aconteceu à pequena Hind e à equipe" do Crescente Vermelho, afirmou esta organização no sábado.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, após um ataque sem precedentes em solo israelense por comandos do grupo islamista palestino Hamas infiltrados a partir de Gaza, que resultou na morte de mais de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar que causou até agora quase 27.500 mortes na Faixa de Gaza, a grande maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território.

Hamada explica que a imagem de Hind o assombra.

"Hind é minha primeira neta, ela faz parte de mim", afirma, ao mostrar fotos em que a menina aparece sorridente. Tempos que hoje parecem irreais.

Incapaz de conter as lágrimas, Hamada se lembra de suas últimas palavras.

"Ela me disse que estava com medo e com fome, e me pediu para ir buscá-la. Ela me disse que os tanques se aproximavam".

