Mallorca e Real Sociedad empatam (0-0) na ida das semifinais da Copa do Rei

Mallorca e Real Sociedad não conseguiram passar do empate em 0 a 0 nesta terça-feira (6), no estádio Son Moix, em Maiorca, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, deixando o confronto totalmente aberto.

As duas equipes disputarão uma vaga na final no dia 6 de abril, em Sevilha, na partida de volta, na Reale Arena, em San Sebastián, no dia 27 de fevereiro.

Na quarta-feira (7), o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao no jogo de ida da outra semifinal que decidirá o segundo finalista da Copa do Rei.