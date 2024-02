Mais de 40 atletas são suspensos no Quênia por doping

Mais de 40 atletas, entre eles o meio fundista Michael Saruni, foram suspensos pela Agência Antidoping Queniana (Adak), em um país onde os casos de doping são detectados habitualmente, informaram as instituições nesta terça-feira (6).

No total, 44 esportistas, entre representantes do atletismo, jogadores de futebol e nadadores, foram punidos com suspensões que vão de um ano à exclusão permanente de suas modalidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Quênia os casos de doping se tornaram bastante comuns: mais de 100 atletas foram punidos nos últimos cinco anos.