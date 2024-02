Líderes da América Latina lamentam a morte de ex-presidente chileno Sebastián Piñera

Na tarde desta terça-feira, 6, diversos líderes latino-americanos lamentaram a morte do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, ocorrida hoje após a queda do helicóptero que estava sendo pilotado pelo político no Lago Ranco, na região de Los Ríos.

Nas suas redes sociais, o ex-presidente colombiano Iván Duque transmitiu uma mensagem de solidariedade a toda a família de Piñera, afirmando sentir "a maior dor pela morte do meu grande amigo e companheiro Sebastián Piñera. Um líder único, um ser humano íntegro e um amigo como poucos, que sempre apoiou a Colômbia".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O também ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, lamentou o falecimento do líder chileno. "O presidente Piñera foi um grande amigo da Colômbia e pessoalmente tive uma amizade com ele, que valorizo muito, desde 2004?, disse Uribe na sua conta na rede social X, anteriormente Twitter.