Jordânia vence Coreia do Sul e vai pela 1ª vez à final da Copa da Ásia

Comandada pelo ex-atacante alemão Jürgen Klinsmann, a Coreia do Sul, que não vence a competição desde 1960 e era uma das favoritas ao título, terá agora que se contentar com a disputa do terceiro lugar.

A Jordânia teve mais chances ao longo da partida e merecidamente saiu na frente logo depois do intervalo, com Al-Naimat recebendo na área e batendo por cima do goleiro para marcar seu terceiro gol no torneio.

Minutos depois, Al-Tamari abriu caminho pela defesa sul-coreana para ampliar.

O adversário da Jordânia na decisão sairá da outra semifinal, entre o Irã e o anfitrião e atual campeão, o Catar, que se enfrentam na quarta-feira.

A final da Copa da Ásia será no próximo sábado, em Doha.

pst/ea/cb/mvv