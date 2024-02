Israel estuda resposta do Hamas a plano de trégua

Nesta terça-feira, os ataques israelenses continuaram concentrados em Khan Yunis e Rafah, no sul do território palestino. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, pelo menos 107 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Gaza.

O anúncio coincide com a visita ao Catar do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que continua sua viagem pelo Oriente Médio em busca de uma nova trégua entre Israel e o Hamas em Gaza, sitiada e devastada por quatro meses de guerra.

Israel anunciou, nesta terça-feira (6), que estava examinando a resposta do Hamas a um projeto de trégua que prevê a libertação de reféns retidos em Gaza, depois que o Catar, que atua como mediador, informou sobre uma "resposta positiva" do movimento islamista palestino.

"Recebemos uma resposta do Hamas em relação ao marco geral do acordo sobre os reféns. Esta resposta contém alguns comentários, mas no geral é positiva", disse o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

O primeiro-ministro catari, que participou há uma semana de negociações em Paris com Israel, Egito e CIA, onde surgiu a proposta, disse que estava "otimista", mas se recusou a entrar em detalhes sobre a resposta do Hamas, devido às "delicadas circunstâncias".

"A resposta do Hamas foi transmitida pelo mediador catai ao Mossad [serviço de inteligência externo israelense]. Os detalhes estão sendo considerados cuidadosamente pelos funcionários envolvidos nas negociações", disse um pouco depois o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Blinken informou que a resposta "foi comunicada aos israelenses" e que será debatida durante sua visita a Israel na quarta-feira, parte de sua viagem ao Oriente Médio, a quinta desde 7 de outubro.

A guerra eclodiu nesse dia, após um ataque sem precedentes em solo israelense por parte de comandos do grupo islamista palestino Hamas, quando 1.160 pessoas foram assassinadas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Os milicianos islamistas também sequestraram quase 250 pessoas. Mais de 100 foram libertadas em uma trégua em novembro, mas Israel acredita que 132 continuam em Gaza, incluindo 28 supostamente mortas, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.