Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero, diz imprensa

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, 74 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 6, segundo informações da imprensa local. Piñera estava a bordo do helicóptero que caiu no Lago Ranco, na região de Los Ríos. Ao todo, quatro pessoas estavam na aeronave. Equipes de resgate foram acionadas e já estão no local.

O jornal La Tercera afirma que a morte foi confirmada por várias fontes próximas ao ex-presidente, mas que o governo aguarda a conclusão das buscas no local para o anúncio oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-presidente tinha ido almoçar na casa de um amigo, o empresário José Cox, e chovia no momento do acidente. O helicóptero, que caiu no lago, está submerso a 40 metros de profundidade.