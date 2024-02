Estátua colossal de Constantino é reconstruída em Roma

Com dois pés, um joelho, um bíceps e uma imponente cabeça de mármore foi reconstruída em Roma a estátua de Constantino, o primeiro imperador a se converter ao cristianismo.

Nesta terça-feira (6), foi exposta ao público pela primeira vez uma reprodução da estátua de 13 metros de altura que representa Constantino coberto com uma peça de bronze, como ocorria com as estátuas erguidas na Roma antiga em homenagem a deuses e imperadores.

A estátua é a maior da qual foram encontrados vestígios em Roma, informou à imprensa Claudio Parisi Presicce, curador encarregado dos monumentos da capital italiana, e foi instalada em um jardim no topo da colina do Capitólio, de onde se vê o Fórum romano.