Em Israel, Milei anuncia plano de mudança da embaixada argentina para Jerusalém

Em sua segunda viagem ao exterior desde que assumiu a Presidência, em dezembro, Milei afirmou que quer expressar desta forma seu "apoio ao povo de Israel" e "defender a legítima defesa" do Estado israelense frente "aos terroristas" do movimento islamista palestino Hamas.

Seria "um desrespeito aos direitos humanos do nosso povo palestino à sua terra, e uma violação às normas do direito internacional, considerando Jerusalém terra palestina ocupada", afirmou o Hamas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recebeu com satisfação o anúncio, que é considerado um apoio diplomático à reivindicação israelense sobre Jerusalém como sua capital indivisível.

Milei, um economista que, nos últimos anos, se aproximou do judaísmo e cujo país abriga a maior comunidade judaica da América Latina, deve se reunir nesta terça-feira com o presidente Isaac Herzog e, na quarta-feira, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Após sua chegada, o presidente argentino visitou o Muro das Lamentações, em Jerusalém Oriental, local de oração mais sagrado para judeus, onde foi recebido por uma multidão.

Alguns dos presentes gritaram seu lema de campanha "Viva la libertad, carajo!", outros tremulavam bandeiras argentinas.

Milei parecia emocionado, com os olhos avermelhados, ao se aproximar do muro, onde passou vários minutos, com a testa tocando as pedras e os braços estendidos, observou uma jornalista da AFP.

Durante sua viagem, Milei terá encontros com empresários e rabinos, visitará o museu do Holocausto, Yad Vashem, e irá a um dos kibutz atacados pelos comandos do Hamas, que, em 7 de outubro, lançaram um ataque surpresa no sul de Israel que deixou 1.160 mortos.

O mandatário argentino prevê se reunir com familiares de pessoas sequestradas pelo Hamas.

Em represália ao ataque do Hamas, Israel começou a bombardear a Faixa de Gaza no mesmo dia, e seus ataques aéreos e terrestres deixaram mais de 27.000 mortos até agora, segundo o Hamas.

De Israel, Milei viajará para a Itália, para se encontrar com o papa Francisco na segunda-feira no Vaticano e se reunir com o presidente italiano, Sergio Matarella, e com a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

