Djokovic e Nadal jogarão torneio de exibição na Arábia Saudita

Novak Djokovic e Rafael Nadal jogarão em outubro um torneio de exibição na Arábia Saudita que reunirá os melhores tenistas do mundo, anunciaram os organizadores, em pleno debate sobre o desenvolvimento do tênis no país.

Além do sérvio e do espanhol (que juntos somam 46 títulos de Grand Slam), estarão no evento em Riade Carlos Alcaraz, o campeão do Aberto da Austrália Jannik Sinner, o número 3 do mundo, Daniil Medvedev, e o dinamarquês Holger Rune.

Em janeiro, Nadal, que já admitiu que 2024 pode ser sua última temporada, foi nomeado embaixador da Federação Saudita de Tênis.