Congresso do Equador rejeita aumento de imposto para financiar guerra contra o narcotráfico

O Congresso do Equador, onde o governismo é minoria, rejeitou nesta terça-feira (6) o aumento de 12% para 15% do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) proposto pelo presidente Daniel Noboa para financiar a guerra contra os grupos do narcotráfico.

Por 83 votos contra, a Assembleia Nacional, de 137 membros, rejeitou em segundo e definitivo debate o relatório final sobre o aumento do imposto.

No poder desde novembro, Noboa havia apresentado há quase um mês um projeto de lei urgente, principalmente para aumentar o IVA, o que geraria US$ 1,3 bilhão de dólares (R$ 6,4 bilhões) por ano, segundo o Ministério da Economia, em meio ao "conflito armado interno" declarado pelo governo diante de uma nova onda de violência.