Conferência mundial debate novas medidas contra tabagismo no Panamá

Delegados de mais de 180 países debateram nesta terça-feira (6), no Panamá, novas medidas para contrapor a "epidemia de tabagismo" no mundo, em meio a inquietações pela comercialização de "produtos emergentes" do tabaco.

Desde a segunda-feira, os delegados dão seguimento à aplicação do Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (FCTC, na sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS), em vigor desde 27 de fevereiro de 2005.

Nesta décima conferência (COP10) da FCTC, os delegados expuseram os avanços da cruzada antitabaco em seus respectivos países, antes de iniciarem os debates em dois comitês de trabalho.