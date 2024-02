Comunicado do Business Wire :Z Capital Group

A parceria de 2023 incluía numerosas iniciativas inovadoras e colaborativas e, durante a temporada 2024 da Fórmula 1, a ZCG pretende trabalhar em estreita colaboração com a Scuderia Ferrari para expandir ainda mais estas iniciativas e descobrir maneiras novas e criativas para atrair os fãs de Fórmula 1 do mundo inteiro, dada a exposição internacional da ZCG.

A Scuderia Ferrari revelará o seu novo carro para a Fórmula 1 2024 na terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Como uma ilustre parceira de equipe, a ZCG exibirá o seu logotipo com destaque na pintura durante todo o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2024, que terá início no Grande Prêmio do Bahrein em 2 de março. Além da colocação do logotipo, esta parceria inclui uma colaboração mais ampla e um envolvimento multifacetado, destacando o compromisso conjunto de promover o sucesso e o crescimento para a parceria entre a Scuderia Ferrari e a ZCG.

"Temos muito orgulho de nossa relação e ansiamos continuar a apoiar a Scuderia Ferrari e aproveitar o sucesso dessa parceria na temporada de 2023", disse James Zenni, fundador, presidente e diretor executivo da ZCG. "A Ferrari consistentemente amplia os limites da inovação e expansão global. A ZCG compartilha a visão da Scuderia Ferrari quanto à excelência e crescimento estratégico, e antecipamos entusiasticamente novas colaborações que podem levar a experiência e a emoção da Fórmula 1 para mais fãs do mundo inteiro".

"Estamos muito felizes em renovar nossa parceria com a ZCG, com quem compartilhamos uma paixão pela excelência e o desejo de ultrapassar os limites da inovação, sem perder de vista os valores e a autoridade que resultam de décadas de experiência em nossos respectivos campos", disse Lorenzo Giorgetti, diretor de receitas de corrida da Scuderia Ferrari. "Estamos ansiosos para continuar a trabalhar com a ZCG para alcançar um público ainda maior para compartilhar a experiência única da Fórmula 1 e o mundo muito especial da Scuderia Ferrari."

Uma das competições de automobilismo mais emocionantes e prestigiadas do mundo, a Fórmula 1 cresceu em popularidade nos últimos anos, particularmente nos Estados Unidos. A audiência de televisão nos EUA dobrou de 2018 a 2023, com uma média de 1,11 milhão de telespectadores por corrida durante a temporada de 2023. A ZCG permanece empenhada em continuar a apoiar o crescimento da Fórmula 1 através de sua parceria com a Scuderia Ferrari, a equipe mais bem-sucedida na história deste esporte.

Sobre a ZCG

A ZCG é uma indústria líder composta por gerenciamento de ativos de mercados privados, serviços de consultoria de negócios, desenvolvimento de tecnologia e soluções.