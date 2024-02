Comunicado do Business Wire :Parse Biosciences

A Parse Biosciences, uma fornecedora líder de soluções acessíveis e escaláveis de sequenciamento de células únicas, anunciou hoje que firmou um acordo com a INTEGRA Biosciences para integrar o Assist Plus com protocolos de células únicas Parse Evercode? incorporados. A combinação da escala da tecnologia Parse com o manuseio semiautomatizado de líquidos do Assist Plus reduzirá significativamente o tempo de trabalho, aumentando ainda mais o rendimento e a eficiência do fluxo de trabalho. Como parte do acordo, a Parse venderá diretamente aos clientes uma solução composta por reagentes de célula única Evercode e um instrumento INTEGRA Assist Plus habilitado para aplicativos.

"O INTEGRA Assist Plus permitirá que os cientistas tracem o perfil de muitos milhões de células por semana e reduzam o tempo de trabalho em até 80%", disse Charlie Roco, cofundador e diretor de tecnologia (CTO) da Parse. Ele acrescentou: "Os primeiros produtos da Parse habilitados no Assist Plus serão os kits Evercode Whole Transcriptome. Esperamos desenvolver essa oferta, criando uma biblioteca crescente à medida que os aplicativos e o suporte adicional ao produto se expandem."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mudança apoia os esforços da Parse para expandir radicalmente o mercado de células únicas, fornecendo soluções econômicas de sequenciamento de células únicas, independentes de instrumentos e acessíveis. O Assist Plus é um instrumento fácil de usar, que conta com a confiança de milhares de laboratórios mundo inteiro. Como parte do acordo, os clientes da Parse receberão suporte das equipes de vendas e serviços de campo da Parse Biosciences e da INTEGRA.