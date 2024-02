Comunicado do Business Wire :MUFG Investor Services

A MUFG Investor Services, líder mundial em serviços de ativos, administração e soluções bancárias para o setor de gestão de investimentos alternativos, tem o prazer de anunciar que seus ativos sob administração (AUA) ultrapassaram a marca de US$ 1 trilhão. Isso ocorre no momento em que a empresa comemora 10 anos de operação do negócio.

Com presença na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, a MUFG Investor Services conta com 17 locais estratégicos no mundo inteiro. Após as recentes aberturas de escritórios no Chipre, Malásia, Austrália e Canadá, sua equipe global possui agora mais de 2,3 mil profissionais.

O negócio experimentou um crescimento orgânico significativo na última década, estabelecendo uma base sólida para um futuro sustentável e robusto. O Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG) entrou pela primeira vez no negócio de administração de ativos alternativos em 2013 e, hoje em dia, o MUFG Investor Services é líder mundial em serviços de ativos e um dos maiores administradores de fundos do mundo. Para apoiar os clientes em toda a cadeia de valor do investimento, foram lançados novos serviços nos últimos 10 anos, incluindo financiamento de fundos, serviços bancários, empréstimo de títulos, custódia, sobreposição de moeda (FXO) e, mais recentemente, soluções de pagamento (atualmente em desenvolvimento).