Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que seu dispositivo EX189 foi reconhecido como um dos 5 principais alvos de backup no 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report.

O EX189 da ExaGrid, o maior modelo de eletrodoméstico da linha de dispositivos de armazenamento de backup em níveis da ExaGrid, obteve sua classificação no TOP 5 devido à sua arquitetura escalável exclusiva e a seus recursos de segurança abrangentes, como bloqueio do tempo de retenção para recuperação de ransomware, incluindo uma camada não voltada à rede (entreferro em níveis), com uma política de exclusão com atraso e objetos de dados imutáveis. Além disto, o modelo de suporte ao cliente líder do setor da ExaGrid, de clientes que trabalham diretamente com um engenheiro de suporte sênior de nível 2, também tem destaque no relatório como um importante diferencial de outros alvos de backup.

"A ExaGrid sente o prazer de ser nomeada no relatório TOP 5 da DCIG", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Tradicionalmente, os aplicativos de backup têm segurança sólida, mas o armazenamento de backup normalmente tem pouca ou nenhuma. A ExaGrid é única em seu enfoque na segurança do armazenamento de backup e incentivamos todas as organizações a considerar seu enfoque no armazenamento de backup ao avaliar suas políticas e procedimentos de segurança cibernética e a prontidão geral para recuperação, se enfrentarem um ataque de ransomware."