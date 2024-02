Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics, líder mundial em oferecer soluções de cadeia de fornecimento, concluiu a aquisição do Lubbers Logistics Group, uma empresa de logística europeia especializada em serviços de transporte de alto valor, complexos e urgentes. O acordo, anunciado pela primeira vez em 17 de novembro de 2023, expande o alcance mundial da AIT e melhora suas ofertas nos setores de transporte rodoviário e logística de energia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240206984928/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine With the finalized acquisition of Lubbers Logistics Group, more than 350 new teammates in 18 offices join AIT's European network

Com sede em Schoonebeek, Holanda, e com mais de 350 funcionários trabalhando em nove centros de transporte rodoviário e nove locais de carga, a aquisição da Lubbers expande ainda mais a extensa rede europeia da AIT. Nos últimos dois meses, a AIT também adquiriu a Mach II Shipping Ltd. e o Global Transport Solutions Group. Combinada com a aquisição da Lubbers, a presença europeia da AIT com mais de 45 escritórios irá se ampliar agora por 13 países, tornando a mesma a segunda maior região da empresa após a América do Norte. Os termos da aquisição não foram revelados. Sobre a AIT Worldwide Logistics A AIT Worldwide Logistics é um agente de transporte de carga global que ajuda empresas a crescer, expandindo o acesso a mercados em todo o mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções para cadeia de suprimentos sediada em Chicago confiou em uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotiva, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, industrial e ciências da vida. Apoiada por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária - dentro do prazo e do orçamento. Com colegas de equipe especializados em mais de 130 locais em todo o mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gestão de armazém e serviços de luva branca. Saiba mais em www.aitworldwide.com . Nossa Missão

Play

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240206984928/pt/ Contato