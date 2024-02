Colômbia e ELN prorrogam cessar-fogo por seis meses

O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN) assinaram, nesta terça-feira (6), em Havana, um acordo para prorrogar por seis meses o cessar-fogo bilateral, que está em vigor desde 4 de agosto, com o compromisso por parte da guerrilha de suspender os sequestros. "Quem disse que a paz era fácil? Mas quem pode negar que cada passo que se dá não vale a pena e é importante (...) Hoje temos uma prorrogação fortalecida do cessar-fogo de 180 dias", disse a chefe das negociações da parte do governo, Vera Grabe, após assinar o acordo com seu contraparte insurgente, Pablo Beltrán. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O pacto tinha sido anunciado pelas duas partes na madrugada desta terça minutos antes de entrar em vigor.

"Concordamos em prorrogar a partir da 00:00 hora do dia 6 de fevereiro de 2024, por cento e oitenta (180) dias, o Cessar-Fogo Bilateral, Nacional e Temporário (CFBNT)", diz o documento divulgado pelas duas partes em suas contas na rede social X. Durante a cerimônia de encerramento da VI rodada de negociações, iniciada em 22 de janeiro em Havana, Beltrán, chefe da delegação do ELN, afirmou que as partes trabalharam para que o acordo seja "mais robusto, [a fim] de resolver os problemas, de adicionar novas situações, novos compromissos". No texto, com data de 5 de fevereiro, a última guerrilha ativa da Colômbia também se compromete a abandonar as ações de sequestro. "O ELN, para contribuir com o desenvolvimento do CFBNT, suspende de forma unilateral e temporária as retenções de caráter único", diz o acordo assinado.

"Há um fato histórico e é que o ELN suspende como decisão as retenções com fins econômicos, como as chama o ELN, esse é um passo fundamental que temos que valorizar", disse Grabe. Durante a quinta rodada de negociações de paz celebrada em dezembro no México, o ELN já havia expressado a intenção de suspender os sequestros em troca da cobrança de resgates. O acordo no México ajudou a superar a crise provocada pelo sequestro, em 28 de outubro, do pai do astro do futebol colombiano Luis Díaz, atacante do Liverpool inglês, que foi libertado 12 dias depois.

As negociações complexas levaram as duas delegações a adiar na segunda-feira o encerramento do ciclo de negociações que pretendia ampliar a trégua, que expirou oficialmente em 29 de janeiro.