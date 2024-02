Charles III aparece sorridente após anúncio de seu câncer

O rei Charles III deixou, sorridente, sua residência londrina de Clarence House, nesta terça-feira (6), acompanhado da rainha Camilla, em sua primeira aparição pública desde o anúncio, na véspera, de que sofre de um câncer que, segundo o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, foi "detectado cedo". O monarca, de 75 anos, e sua esposa, de 76, que tinham acabado de receber a visita do segundo filho do rei, Harry, recém-chegado dos Estados Unidos, cumprimentaram a multidão do banco de trás do carro com o qual saíram da residência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a agência de notícias britânica PA, eles estariam indo para o Palácio de Buckingham, vizinho dali, antes de pegar um helicóptero para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra.

O príncipe Harry, de 39 anos, que mantém relações difíceis com a família real desde que foi morar com a família nos Estados Unidos, em 2020, pousou horas antes no aeroporto de Heathrow, em Londres. Após 17 meses no trono, Charles III, que iniciou seu tratamento na segunda-feira, ficará ausente da vida pública por prazo indeterminado. Os votos de boa recuperação chegaram de todo o mundo após o anúncio, que causou comoção no Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, quis transmitir uma mensagem de calma sobre a saúde do rei e garantiu à BBC que o câncer do monarca foi "detectado cedo".

"É claro que estou em contato regular [com o rei] e continuarei me comunicando com ele como de costume", acrescentou o líder conservador, que mantém conversas semanais com Charles III. Embora não tenha sido especificado o "tipo de câncer" que acomete o monarca, sabe-se que a doença foi detectada durante uma cirurgia de uma "hipertrofia benigna" da próstata, em 26 de janeiro, mas que não se trata de câncer de próstata.

O soberano garantiu estar "muito otimista" quanto ao seu tratamento e afirmou que continuará supervisionando "os assuntos de Estado e as tarefas administrativas" relacionadas ao seu papel como chefe de Estado de 15 países, incluindo o Reino Unido. Mas embora já estivesse em repouso devido à cirurgia na próstata, sua ausência da vida pública será provavelmente mais longa do que o esperado. A doença afastará da atenção pública um rei que esperou 70 anos para ascender ao trono, que tem sido particularmente ativo e que multiplica visitas e viagens para o exterior.